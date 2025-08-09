Altın rekor üstüne rekor kırıyor: İşte yükselişin 3 nedeni!

Değerli metal altın, ABD'deki vadeli piyasada cuma günü ons başına 3.534 dolara kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gün içindeki kazançlarının bir kısmını geri verse de, yıl başından bu yana fiyatlardaki artış yüzde 32’ye ulaştı. İşte yükselişin üç ana nedeni:

Trump'ın ek gümrük vergileri

Financial Times’ın haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun 31 Temmuz tarihli yazısında 1 kilogramlık ve 100 ons’luk altın külçelerinin gümrük vergisine tabi olacağı belirtildi. Bu, İsviçre gibi dünyanın en büyük altın üreticilerinden gelen külçelere yüzde 39’a varan tarifeler uygulanabileceği anlamına geliyor.

Beyaz Saray, altın külçelerine yönelik tarife iddialarıyla ilgili “yanlış bilgileri netleştirecek” bir başkanlık kararnamesi yayınlamaya hazırlandığını açıkladı. Ancak piyasalarda oluşan belirsizlik, altına olan talebi artırdı.

Jeopolitik gerilimlerin devam ediyor olması

XS.com kıdemli piyasa analisti Samer Hasn’a göre, ABD-Rusya-Çin hattındaki gerilimler altın fiyatlarını yukarı iten en önemli faktörlerden biri. Trump yönetimi, Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlamak için girişimlerde bulunurken, Rusya’nın önde gelen ticaret ortaklarından Hindistan’a yüksek tarifeler uyguladı ve anlaşma sağlanmazsa ek yaptırımlar tehdidinde bulundu. Çin ile de 12 Ağustos’taki tarife artışı öncesi ticaret anlaşması henüz yapılmış değil.

ABD ekonomisinde zayıflama sinyalleri

ABD’de ikinci çeyrek GSYH büyümesi güçlü görünse de, işgücü piyasasında yavaşlama sinyalleri dikkat çekiyor. Temmuz ayında beklentilerin altında istihdam artışı yaşanırken, mayıs ve haziran ayı verileri aşağı yönlü revize edildi. Buna ek olarak enflasyon göstergelerindeki artış, yatırımcıların stagflasyon endişelerini güçlendirdi.

Hasn, “Yatırımcılar arasında süregelen endişeler, altını uzun vadeli güvenli liman olarak desteklemeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yükseliş beklentisi sürüyor

Wall Street’te altın konusunda genel hava iyimser. Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin yayımladığı son analizde, ons fiyatının 2026 yılının ortasında 4 bin dolara ulaşabileceğini açıkladı. Banka, 2025 yıl sonu için ise fiyat hedefini 3 bin 700 dolar olarak belirledi.

Morgan Stanley, yatırım açısından en çok tercih ettiği emtialar arasında altın, gümüş ve COMEX bakır vadeli kontratlarını gösterdi. Banka, altının dördüncü çeyrek için ons başına hedef fiyatını 3 bin 800 dolara yükseltti. Bu artışın arkasında; merkez bankası alımları, yatırımcı talebi, zayıf dolar, ETF’lerin ilgisi ve süregelen belirsizliklerin etkili olduğu belirtildi.