Altın rekorun kıyısında: Gümüş yeni haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde rekor seviyelere yakın seyrini sürdürerek 3 bin 600 dolar seviyesine yaklaştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, bu ay yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi ihtimalini artırdı.

Spot altın, ons başına yüzde 0,1 düşerek 3 bin 582 dolarda seyrediyor. Geçen hafta cuma günü 3 bin 599,89 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın, yeniden bu seviyeyi test etmeye hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 626,10 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın ise yeni haftaya yatay seyirle başladı. Altının gram fiyatı 4 bin 753 lira seviyesinde.

"Tüm rüzgarlar altının arkasında"

Capital.com piyasa analisti Kyle Rodda, “Ana itici güç ABD istihdam verileri ve Fed’in Eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceği beklentisi. İhtimal düşük olsa da önceki beklentilere göre ciddi bir değişim var. Enflasyonda sürpriz bir artış olmadığı sürece altın 3 bin 600 dolar seviyesini test edecek” dedi.

Zayıflayan işgücü piyasası, faiz indirimi sinyali

ABD’de ağustos ayında istihdam artışı sert biçimde yavaşladı, işsizlik oranı ise yüzde 4,3 ile son dört yılın zirvesine çıktı. Bu tablo, Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar bu ay için 25 baz puanlık indirimi tamamen fiyatlarken, 50 baz puanlık “jumbo” indirime verilen ihtimal yüzde 8 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, bu yıl şu ana kadar yüzde 37 yükselirken, 2024 yılında yüzde 27 artış kaydetmişti. Doların değer kaybı, merkez bankalarının alımları, gevşeyen para politikası beklentileri ile jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler altına güçlü destek sağladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Gümüş: Yüzde 0,5 düşüşle 40,75 dolar

Platin: Yüzde 0,1 artışla 1.374,35 dolar

Paladyum: Yatay seyirle 1.109,71 dolar