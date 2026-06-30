Altın sert düştü: 2008'den bu yana en sert aylık kayıp kapıda

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalması ve ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarının sürebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle salı günü yüzde 1'in üzerinde geriledi. Bu düşüşle birlikte değerli metal, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık kaybını vermeye hazırlanıyor.

Spot altının ons fiyatı salı günü yüzde 1,5 gerileyerek 3.956,92 dolara düştü. Böylece aylık kaybı yüzde 12,7'ye ulaşan değerli metal, bu seviyelerin korunması halinde üst üste dördüncü ayını da ekside tamamlamaya hazırlanıyor. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,7 değer kaybederek 3.969,30 dolara geriledi.

Altın 2013'ten bu yana en sert çeyreklik düşüşe ilerliyor

Altının, İran savaşı sırasında enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonist baskıları artırması ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi nedeniyle, 2024'ten bu yana ilk, 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana ise en sert çeyreklik düşüşünü kaydetmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Marex analisti Edward Meir, “Yüksek enflasyon, yüksek faiz beklentileri ve güçlü dolar, normalde altını destekleyen tüm olumlu faktörlerin önüne geçmiş durumda” dedi.

Enflasyona karşı güvenli bir korunma aracı olarak görülen altın, faiz getirisi sağlamayan bir varlık olması nedeniyle yüksek faiz ortamında yatırımcılar nezdinde cazibesini yitiriyor.

Gözler Fed'de: Piyasalar üç faiz artırımını fiyatlıyor

Piyasalarda, bu yıl ABD Merkez Bankası (Fed)'nın üç kez faiz artıracağı beklentisi öne çıkarken, CME FedWatch verilerine göre eylül ayında faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 64 seviyesinde fiyatlanıyor. Yatırımcılar ise Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller almak için bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdamı ile tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda.

Güçlü dolar altını baskılıyor

ABD doları üst üste ikinci ayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanırken, doların güç kazanması altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getiriyor.

Petrol, 2020’den bu yana en sert çeyreklik kayıba hazırlanıyor

Petrol fiyatları ise yatırımcıların bu hafta Doha’da yapılması beklenen İran–ABD görüşmelerine odaklanmasıyla, İran’ın henüz resmi bir toplantı planlanmadığını açıklamasına rağmen, 2020’den bu yana en sert çeyreklik düşüşe doğru ilerliyor.

Altında yeni fiyat aralığı tahmini: 3.500–4.400 dolar

Marex analisti Edward Meir, yılın ikinci yarısında altının ons fiyatının 3.500-4.400 dolar aralığında işlem görebileceğini öngördü.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2 düşüşle 57,13 dolara, platin yüzde 1,1 kayıpla 1.557,21 dolara ve paladyum yüzde 0,4 gerileyerek 1.208,17 dolara indi. Üç metalin de hem aylık hem de çeyreklik bazda kayıpla dönemi tamamlaması bekleniyor.