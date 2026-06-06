Altın sert düştü: Haftalık kayıp yüzde 5'e yaklaştı

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verilerinin ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde sert düşüş kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmek yerine faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentilerini güçlendirdi.

24 Mart'tan bu yana görülen en düşük seviye

Spot altının ons fiyatı yüzde 3,25 düşüşle 4.329,50 dolara gerilerken, seans içinde 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybetti.

Gram altın ne kadar?

Gram altında ons harekete benzer bir şekilde haftalık bazda yüzde 4,16 kayıpla 6 bin 409 liraya geriledi.

İstihdam verisi beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam mayıs ayında 172 bin kişi arttı. Nisan ayına ilişkin veri ise 179 bine revize edildi. Ekonomistler, mayısta 85 bin kişilik artış öngörüyordu.

Cnbc-E'de yer alan habere göre TD Securities Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini belirterek, İran'daki savaş ve yükselen enerji fiyatlarının enflasyon baskılarını artırdığını söyledi.

Melek, bu koşullar altında Fed'in faiz indirimine yönelmesinin zorlaştığını ifade ederek, yüksek faiz ortamının altın üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Güçlü istihdam verisi sonrası Fed beklentileri değişti

Güçlü istihdam verilerinin ardından ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi. Faiz getirisi olmayan altının elde tutulma maliyetinin artması da fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Piyasalar, CME FedWatch verilerine göre Fed’in aralık ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 72 olarak fiyatlıyor. Söz konusu oran, istihdam verisi öncesinde yaklaşık yüzde 50 seviyesindeydi.

Altın savaşın başladığı şubattan bu yana yüzde 17’den fazla geriledi

ABD destekli İran savaşı şubat ayı sonunda başlamasından bu yana altın fiyatları yüzde 17’nin üzerinde geriledi. Çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini artırması, yatırımcıların Fed’in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdüreceği beklentisini güçlendirdi.

Analistler, altının enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülmesine rağmen yüksek faiz ortamının değerli metal üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 6,8 düşüşle 68,86 dolara, platin yüzde 5,9 kayıpla 1.788,49 dolara ve paladyum yüzde 5,9 düşüşle 1.242,50 dolara geriledi.

Üç değerli metal de haftayı kayıpla kapattı.