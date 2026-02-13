Altın sert düşüşün ardından toparlandı: Gram altın yeniden 7 bin TL sınırını aştı

Spot altın, önceki sezonda 3'ü aşan kayıpla kritik 5 bin dolar düzeyinde gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesinde görmenin ardından yükselişle 4 bin 966,83'e çıktı.

ABD'de Nisan vadeli altın kontratlarında yüzde 0,7 artışla 4 bin 985,40 dolardan işlem gördü.

Gram altın ne kadar?

Ons altında yaşanan düşüş ve yeni günle birlikte aşağı yönlü hareketin ardından gram altında da yüzde 2'ye yakın yükseliş oldu. Gram altın 6 bin 800 liraya kadar düştükten sonra bu sabah yeniden 7 bin lira sınırını aştı.

Gümüşte sert düşüşün ardından yükseliş ivmesi

Spot gümüş, çarşamba günü yaşadığı yüzde 11'lik sert çöküşün ardından yüzde 2,1 yükselerek 76,76 oranında çıktı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre piyasalarda düşüşlerin ardından gelen yükselişlerin kısa süreli tepki hareketi niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Güçlü istihdam verisi faiz indirimi oranlarını artırdı

ABD'de kaydedilen veriler, iş gücü piyasasının 2026'ya beklenenden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasını ortaya koydu.

Tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarken, aralık ayı artışı 48 bin aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'e geriledi.

Ayrıca 7 Şubat ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvuruları 227 bine düştü.

Bu tablo, Fed'in faizlerini daha uzun süre yüksek tutabileceği finansal piyasayı güçlendirerek değerli metaller üzerinde baskıya neden oldu.

Öte yandan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut para politikasının ekonomik büyümeyi tehdit edebileceğini belirterek faiz indirimleri için alan olduğunu savundu.

Gözler enflasyon verisinde

Piyasalar şimdi gün içinde açıklanacak enflasyon sistemlerine odaklandı. Veriler, Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller verecek.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot platin yüzde 1,7 artışla 2.033,15'e, paladyum ise yüzde 1,4 yükselişle 1.639,99'a çıktı.