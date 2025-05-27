Altın son 2 haftanın zirvesinde işlem görüyor

Altın, zayıflayan dolar ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin desteğiyle iki haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Ons altın şu sıralarda düne göre çok az bir artışla 3342,43 dolardan işlem görüyor. ABD ve Londra'da piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalıydı.

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Won, “Bu noktada altın fiyatlarında bir miktar konsolidasyon görüyoruz. Piyasa biraz soluklanıyor ve bir sonraki katalizörü bekliyor. Ancak piyasa katılımcıları, altın fiyatları için destekleyici bir faktör olan ABD bütçe açığının genişlemesinden endişe duyuyor ve bu da doların zayıflamasına neden oluyor” dedi.

Dolar endeksi %0,3 gerileyerek rakipleri karşısında bir ayın en düşük seviyesine yakın. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta Trump'ın vergi indirimi tasarısının, federal hükümetin 36.2 trilyon dolarlık borcuna önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 3.8 trilyon dolar ekleyeceği hesaplanan bir versiyonunu kabul etti.

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 3366 doları gösteriyorlar. Buranın aşılması halinde 3400 doların üzeri denenebilir. Destekler ise 3316 ve 3304 dolarda bulunuyor.