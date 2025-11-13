Altın, son 3 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik verilerin akışını başlatacağı ve faiz indirim beklentilerini güçlendireceği yönündeki iyimserlikle üst üste beşinci seansta yükselerek üç haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesi olan 4219,49 dolara kadar çıktı.

Spot altın şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,03 artışla 4208,69 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

ANZ analistleri, "ABD hükümetinin kapanmasının ardından zayıf ekonomik veriler beklentisi altını yukarı itti. Bu eğilim, merkez bankalarının süregelen talebiyle desteklenebilir" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, destekleyici politika adımları, ekonomik belirsizlik ve sınırlı yatırım alternatiflerinin hem bireysel hem stratejik yatırım talebini güçlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanışını sona erdiren yasayı imzaladı. 1 Ekim’de başlayan kapanma, istihdam ve enflasyon verileri dahil kritik ekonomik raporların yayınını durdurmuştu.

Ekonomistlerin yüzde 80’i, Fed’in zayıflayan iş gücü piyasasını desteklemek için aralık ayında faiz oranını 25 baz puan daha düşüreceğini öngörüyor.

Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 60'ün üzerinde arttı. Bu hafta yükseliş yüzde 5'e ulaştı.

Spot gümüş fiyatı ise yüzde 1,1 yükselerek ons başına 53,86 dolara çıktı ve 17 Ekim’deki 54,48 olan rekor seviyesine yaklaştı.