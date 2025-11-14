Altın son bir ayın en iyi haftasına doğru ilerliyor: Gümüş de rekora biraz daha yaklaştı

Külçe altın ons başına 4.200 doların üzerinde işlem görerek haftalık yaklaşık yüzde 5 kazanç yolunda ilerledi ve önceki seanstaki kayıpları sildi. Gümüş ise beş günlük süreçte yüzde 10’dan fazla yükseldi ve geçen ay kırdığı rekora biraz daha yaklaştı.

Bu hafta altındaki yükseliş, ucuz opsiyon satan aracı kurumların pozisyonlarını korumak için altın vadeli işlemleri almak zorunda kalmasıyla oluşan teknik bir model nedeniyle de güçlenmiş olabilir.

Külçe altın, Fed’in finansal sisteme daha fazla likidite enjekte edeceği beklentisinden destek buluyor. Bloomberg HT'de yer alan habere göre New York Fed’deki Sistem Açık Piyasa İşlemleri hesabını yöneten Roberto Perli bu hafta yaptığı açıklamada, ABD merkez bankasının istenen likidite seviyelerini korumak için varlık alımlarına başlamakta “fazla beklemek zorunda kalmayacağını” söyledi.

Geçen ay Fed yetkilileri, kısa vadeli fonlama piyasalarındaki oynaklık nedeniyle 1 Aralık’tan itibaren bilançolarını küçültmeyi yani likiditeyi azaltmayı durduracaklarını açıklamıştı.

Fed, faiz indirimi yapacak mı?

Bu arada piyasa, Washington’ın tarihin en uzun kapanmasından dönmesiyle birlikte gelecek yoğun veri akışının, yeni bir faiz indirimini haklı çıkaracak kadar zayıflık gösterip göstermeyeceği konusunda ikiye bölündü. Hafta ilerledikçe beklentiler geri çekildi; Fed yetkilileri borçlanma maliyetini düşürme konusunda fazla istekli görünmedi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gelecek ayki faiz kararına ilişkin kararsız olduğunu belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise faizlerin sabit tutulması gerektiğini savundu.