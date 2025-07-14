Altın son haftaların zirvesinden geriledi

Altın fiyatları, Asya'daki erken işlemlerde, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Ancak bu seviyelerde seyir kalıcı olmadı.

Spot altın 3.374,086 dolar/ons'a yükseldikten sonra, şu sıralarda cuma gününe göre hafif bir düşüşle 3355,90 dolara geriledi.

XS.com kıdemli analisti Samer Hasn, "Bu gelişmeler, 1 Ağustos'a kadar gerçek gümrük tarifelerinin uygulanması olasılığını güçlendiriyor ve ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişeleri canlandırıyor" dedi.

Bugün ons altın için destek 3342 dolarda. Buranın kırılması halinde 3311 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde direnç ise 3374-3386 dolar aralığı.

Yatırımcılar şimdi salı günü açıklanacak haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in yılsonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.