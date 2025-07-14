  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın son haftaların zirvesinden geriledi
Takip Et

Altın son haftaların zirvesinden geriledi

Altın, haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyeden geriledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın son haftaların zirvesinden geriledi
Takip Et

Altın fiyatları, Asya'daki erken işlemlerde, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaştı. Ancak bu seviyelerde seyir kalıcı olmadı.

Spot altın 3.374,086 dolar/ons'a yükseldikten sonra, şu sıralarda cuma gününe göre hafif bir düşüşle 3355,90 dolara geriledi.

XS.com kıdemli analisti Samer Hasn, "Bu gelişmeler, 1 Ağustos'a kadar gerçek gümrük tarifelerinin uygulanması olasılığını güçlendiriyor ve ABD ekonomisi üzerindeki potansiyel etkilerine ilişkin endişeleri canlandırıyor" dedi.

Bugün ons altın için destek 3342 dolarda. Buranın kırılması halinde 3311 dolara doğru geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde direnç ise 3374-3386 dolar aralığı.

Yatırımcılar şimdi salı günü açıklanacak haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor ve piyasalar Fed'in yılsonuna kadar 50 baz puanın üzerinde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor.

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
14 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
Rekor tazelemişti! İkinci yarı altın daha da parlar mı?
Rekor tazelemişti! İkinci yarı altın daha da parlar mı?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
13 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (12 Temmuz 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Trump gerginliği altını yükseltti: Son 1 haftanın zirvesine çıktı
Trump gerginliği altını yükseltti: Son 1 haftanın zirvesine çıktı
Trump tedirginliği altın fiyatlarını destekledi
Trump tedirginliği altın fiyatlarını destekledi