Altın son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi

Altın fiyatları, ABD’nin gümrük vergilerinde diğer ülkelerle müzakere edebileceğine yönelik beklentilerle düşmeye devam etti.

Trump'ın temsilcisinin yaptığı açıklamayla altında fiyatlar yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Külçe altın geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırarken, altın fiyatları 2025’te yüzde 25'e yakın arttı.

Altın fiyatlarında düşüş ise son iki haftanın en düşük seviyesinin görülmesine neden olurken, doların güçlenmesi, küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi azalttı.

ABD’de açıklanacak veriler öne çıkarken, ons altın yüzde 1,8 düşüşle 3 bin 222 dolara geriledi. Bu seviye, altının nisan ortasından bu yana gördüğü en düşük seviye olurken, ABD’de vadeli işlemlerdeyse yüzde 2,5 kayıpla 3 bin 236,10 dolar seviyesi görüldü.

Gram altında sınırlı toparlanma

Onstaki gerilemeyle Türkiye’de gram altının fiyatı 4 bin liranın altına gerilerken, 3 bin 986 lira seviyesine kadar indi. Sonrasında bir miktar toparlanan altın fiyatı 4 bin liranın hemen üzerinde seyrediyor.

“Yatırımcılar anında tepki veriyor”

Tastylive Küresel Makro Bölüm Başkanı Ilya Spivak, “Altın, ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla geri çekildi. Ancak piyasa güveni hâlâ kırılgan; yatırımcılar her gün gelen başlıklara anında tepki veriyor” ifadelerini kullandı.

Siyasi ve finansal çalkantılara karşı bir güvenli liman olarak görülen, faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor. Nisan ayında artan belirsizlikler nedeniyle rekor seviyeleri test etmişti.

Spivak, “Fed’in güvercin duruşu altını destekleyebilir, ancak önce Nisan ayındaki panik havasının bir kısmının dağılması gerekebilir” dedi.

Piyasanın gözü şimdi, ABD’de ekonomik daralmanın ardından cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilirken, diğer metallerde de gümüş yüzde 1,6 düşüşle 32,09 dolara, platin yüzde 0,8 düşüşle 958,86 dolara, paladyum ise yüzde 0,2 düşüşle 935,88 dolara geriledi.