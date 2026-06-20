Altın tahminlerinde ayrışma: Küresel bankalar altın için ikiye bölündü

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilme, küresel bankaların tahminlerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Goldman Sachs yıl sonu hedefini aşağı çekerken, JPMorgan ve HSBC merkez bankalarının alımları, jeopolitik riskler ve yapısal talep değişiminin altını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Goldman Sachs tahminini aşağı çekti

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılında faiz indirimi yapacağı beklentisini artık taşımadığını belirterek yıl sonu altın fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

Banka, aralık ayı için ons altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara düşürdü. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, altının yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürebileceği ancak bu yükselişin daha önce tahmin edilenden daha sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.

JPMorgan yükseliş beklentisini koruyor

Altının ons fiyatının yaklaşık 4 bin 155 dolar seviyelerine gerilemesi diğer küresel bankaların da fiyat beklentilerini yeniden değerlendirmesine neden oldu. Buna rağmen JPMorgan, altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin olumlu beklentisini koruyor.

Banka, 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 708 dolardan 5 bin 243 dolara çekti. JPMorgan, yılın son çeyreğinde altının yeniden 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu seviye mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 39’luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Faiz baskısına rağmen talep sürüyor

JPMorgan’a göre yükselen faiz oranları kısa vadede altın üzerinde baskı yaratsa da uzun vadeli talebi destekleyen temel dinamikler gücünü koruyor.

Banka, yüksek enflasyon ortamı, satın alma gücündeki zayıflama, ABD’nin büyüyen bütçe açıkları, artan kamu borcu ve devam eden jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediğini belirtiyor. Analistler, bu risklerin kısa vadede ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade ediyor.

Merkez bankaları altına destek veriyor

Dünya Altın Konseyi verileri, son yıllarda altın talebinin yapısında önemli değişimler yaşandığını ortaya koyuyor. Mücevher talebinin görece azalmasına karşın yatırım amaçlı altın talebi giderek daha belirleyici hale geliyor.

Külçe altın, sikke ve borsa yatırım fonlarına yönelik talep artarken, merkez bankalarının net altın alımları piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

JPMorgan, Çin’in yılın ilk çeyreğinde altın alımlarını artırdığına dikkat çekerken, merkez bankalarının toplam altın talebinin hem çeyreklik hem de yıllık bazda yükseldiğini vurguladı.

HSBC: Uzun vadeli görünüm olumlu

HSBC de altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düzeltmenin ardından piyasanın bir denge arayışına girebileceğini ancak uzun vadeli görünümün pozitif kaldığını değerlendirdi.

Bankaya göre altın, 2026 yılına tarihi zirvelerde başladıktan sonra ABD Merkez Bankası’nın faiz beklentilerinin yeniden fiyatlanmasıyla sert bir düzeltme yaşadı. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim döneminde ise yükselen enerji fiyatları ve tahvil getirileri, güvenli liman talebinin etkisini sınırladı.

HSBC, ABD tahvil getirilerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, doların ise ikinci planda etkili olduğunu belirtti.

Yıl sonuna doğru toparlanma beklentisi

HSBC, enerji fiyatlarından kaynaklanan faiz baskısının hafiflemesiyle birlikte altın üzerindeki baskının azalmasını ve üçüncü çeyrek boyunca fiyatların yatay seyretmesini bekliyor.

Bankaya göre doların belirli bantta hareket etmesi, yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve fiyat oynaklığının azalması yılın son bölümünde yeniden yükseliş eğilimini destekleyebilir.

Banka ayrıca mevcut altın pozisyonlarını koruduğunu belirtirken, portföylerinde altına düşük ağırlık veren yatırımcılar için mevcut fiyat seviyelerinin orta vadeli alım fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

Gram altın yükselişini koruyor

Altının ons fiyatı yıl başından bu yana yüzde 3,66 gerilerken, gram altın aynı dönemde yüzde 4,24 yükseldi.

Altının onsu 29 Ocak’ta 5 bin 598 dolarla tarihi zirvesini görürken, gram altın da aynı tarihte 7 bin 811 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.