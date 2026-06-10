Altın tahminlerinde revizyon: JPMorgan'dan yeni öngörü
JPMorgan, ons altın için 2026 sonu hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara, 2027 sonu hedefini ise 6.550 dolardan 6.263 dolara düşürdü. Banka, yatırımcı ilgisinde son dönemde zayıflama olduğunu belirtti.
JP Morgan Global Research, altın fiyatlarının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6.000 dolar/ons seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bununla birlikte bankanın Baz ve Değerli Metaller Araştırma Başkanı Greg Shearer, yatırımcı ilgisinin son dönemde zayıfladığını belirtti.
Shearer, "Altın teknik açıdan bir tür belirsiz bölgede sıkışmış durumda. Fiyatlar yaklaşık 4.340 dolar/ons seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalırken, şimdilik 4.730 dolar/ons seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında sınırlanıyor" yorumu yaptı.
JP Morgan Global Research, ons altın için 2026 son çeyrek hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara, 2027 son çeyrek hedefini 6.550 dolardan 6.263 dolara revize etti.