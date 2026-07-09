BofA beklentisini düşürdü: Altın tahminlerinde yeni revizyon
Bank of America, Fed'in faiz görünümündeki değişim nedeniyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 4 bin 360 dolara indirdi.
Bank of America (BofA), Federal Reserve'in (Fed) daha şahin bir para politikası izleyeceği beklentisiyle 2026 yılı ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 14 aşağı yönlü revize etti.
Banka, yeni tahmininde altının ons fiyatının 4 bin 360 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.
Uzun vadeli beklenti korunuyor
BofA, kısa vadeli görünümünü aşağı yönlü revize etmesine rağmen, Fed'in sıkı para politikası döngüsünün sona ermesinin ardından altının ons fiyatının 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceği yönündeki uzun vadeli beklentisini korudu.
Altın piyasasında benzer değerlendirmeler yapan JPMorgan da geçen hafta yayımladığı analizinde, Fed'in olası erken faiz artırımlarının altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtmişti.
Banka, buna karşın 2027 yılına yönelik uzun vadeli yükseliş beklentisini sürdürdüğünü ifade etmişti.