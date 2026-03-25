Altın talebi dijitale kaydı: Satışlar 12 kattan fazla arttı

Altın fiyatlarında 2025’ten bu yana görülen ve 2026’nın da ilk aylarında oynaklık eşliğinde süren yükseliş serisi, ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşla daha yüksek dalgalanmalara sahne oldu.

Savaşın 3 haftasını geride bıraktığımız içinde bulunduğumuz haftaya başlarken, altın fiyatlarında görülen düşüş yatırımcıların talebini artırıcı yönde etki etti. Kapalı Çarşı’ya akın eden yatırımcılar, bayram tatili nedeniyle üretime de ara verilmesi nedeniyle stokların tükendiğini gördü.

Talep dijital kanallara da yönelince internette de talep patlaması yaşandı.

CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre, Hepsiburada verilerine göre, altın kategorisindeki günlük satış adetleri 23 Mart tarihinde, ayın en sakin seyrettiği günlere oranla yaklaşık 12,5 kat yükseldi.

En yüksek artış 22 ayar altın bilezik kategorisinde görüldü. 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleşen bilezik satışları, mart ayı başındaki günlük ortalamaların 7 katına ulaştı. 23 Mart günü altın kategorisinde satılan 10 üründen 8’i doğrudan 22 ayar bilezik olarak kaydedildi.

Yatırımcıların bir diğer yoğun tercihi ise gram altın ve çeyrek altın oldu. 1 gramlık külçe altınlar, gram altın kategorisindeki satışların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu.

Altın fiyatları İran Savaşı etkisiyle bu ay yüzde 12 geriledi. 6 bin liranın altına kadar gerileyen gram altın yeniden 6 bin 500 liranın üzerinde hareket ediyor.