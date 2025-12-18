Altın, tarihi dönemini sürdürecek: Gelecek yıl da yükseliş alanı var

2025, altın ve gümüş fiyatlarının sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 100’den fazla arttığı muazzam bir yıl olmasına rağmen BMO Capital Markets emtia analistleri, 2026 görünüm raporunda altın fiyatlarının yılın ilk yarısında zirveye ulaşacağını ve bir önceki tahminlerinden yüzde 5 artışla ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesini göreceğini belirtti.

Banka, fiyatların yıl genelinde ise önceki tahminin yüzde 3 üzerinde, yaklaşık 4.550 dolar/ons ortalamasında seyretmesini bekliyor.

BMO analistleri kıymetli metaller sektörünün tamamı için "boğa" (yükseliş senaryosu) beklentisi içinde olsalar da altının 2026'da diğerlerinden daha iyi bir performans sergilemesini beklediklerini ifade ettiler.

Banka, gümüş fiyatlarının dördüncü çeyrekte yılın zirvesini temsil eden yaklaşık 60 dolar/ons ortalamasında olacağını öngörüyor. BMO, gümüşün yıl boyu ortalama fiyatını ise 56,3 dolar olarak tahmin ediyor.

Altında küresel varlık tartışmaları merkezinde

Saxo Bank'ın değerlendirmesine göre, altın yıl sonuna modern tarihinin en güçlü çok yıllı performanslarından birini sunarak giriyor.

Raporda, "Fiyatlar sadece bu yıl yüzde 60'tan fazla, son iki yılda ise toplam yüzde 110'dan fazla arttı. Bu durum altını küresel varlık tahsisi tartışmalarının merkezine yeniden sağlam bir şekilde yerleştirdi" denildi.