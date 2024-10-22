Altın, tarihi yeni rekor seviyesini gördü: 2.740 dolar

Altın, ABD’de başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizlik, Ortadoğu’da devam eden gerginlik ve merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle dün yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Yükselişini dün ast üste beşinci güne taşıyan altının ons fiyatı cuma günü 2,722.6 dolara kadar yükselmesinin ardından dün de yüzde 0,7’lik artışla 2,740.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı daha sonra bu seviyeden bir miktar gerileyerek seansın büyük bölümünde 2,739.50'nin altında işlem gördü. Altının bu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği dönemde gerçekleştirmesi dikkat çekerken, analistler, doların değer kazanması ve tahvil faizlerinin yükselmesinin altının alternatif maliyetini artırmasına rağmen ABD seçimlerine ilişkin belirsizlikler ve özellikle jeopolitik gerilimlerin artırdığı risk algısının güvenli liman arayışını desteklemiş olabileceğine işaret ediyor. ABD başkanlık seçimlerine iki hafta kala anketler Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat rakibi mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki yarışın çekişmeli geçeceğini gösterirken, hisse senetlerinden Bitcoin'e kadar uzanan çeşitli finansal varlıklar değer kazanıyor. Trump'ın bu yılın başlarında Başkan Joe Biden'ı gölgede bırakmaya başlamasıyla oluşan Trump fiyatlamalarının ise yeniden canlandığı gözleniyor. Trump ve Harris arasındaki başkanlık yarışı, seçim sonucunu belirleyecek yedi kritik eyalette başa baş giderken, Trump Predictit ve Polymarket gibi çevrim içi bahis platformlarında liderliği ele geçirmiş durumda.

Olası bir Trump zaferi fiyatlanıyor

Küresel piyasalarda ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanabileceği fiyatlanmaya başlarken, izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının enflasyonist olacağı, dolayısıyla ABD'de faizlerin yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, Trump'ın dış ticaret politikalarının da diğer para birimleri üzerinde baskı yaratacağını öngörüyorlar. Yatırımcılar ABD'de seçimleri Trump'ın kazanması halinde izleyeceği enflasyonist politikaların faizi yüksek tutacağını ve diğer ülke para birimlerinin değer kaybedeceğini fiyatlıyorlar. Ancak yatırımcılar, işlemlerin tamamen Trump'la ilişkilendirilmesinde dikkatli olunması gerektiği konusunda da uyarıyor. Bu işlemlerin çoğunun aynı zamanda beklentilerden daha iyi gelen ABD iş gücü verilerinin ardından ekonomiye karşı artan iyimserlikle ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ayki 50 baz puanlık faiz indirimiyle bağlantılı olabileceği de belirtiliyor. Interactive Brokers baş stratejisti Steve Sosnick "Bu işlemlerin bir kısmı kesinlikle Trump'ın bahis platformlarında gelişen konumuyla destekleniyor olabilir, ancak güçlü gelen ekonomik verilerden dolayı sebebi sonuçtan ayırmak zor, farklı sebepleri ayırmak daha zor" yorumunu yaptı.

Diğer taraftan, Ortadoğu'da, İsrail'in Hizbullah’ın finansal operasyonlarıyla bağlantılı yerlere saldırmaya hazırlanmasıyla yüzlerce Beyrut sakini evlerini terk ederken, bölgede artan gerilimin de piyasalardaki fiyatlamalarda etkili olduğu görülüyor. Politik ve jeopolitik belirsizliğe karşı bir korunma aracı olarak kabul edilen altın, bu yılın başından beri yüzde 32 değer kazandı. ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlik ve Ortadoğu’daki gerginliğin altına olan talebi destekleyen bir faktör olduğuna dikkati çeken UBS analisti Giovanni Staunovo merkez bankalarından gelen güçlü talebin de altını desteklediğini belirtiyor. Pekin'in eylül sonundan beri duyurduğu bir dizi teşvik önlemi konusundaki iyimserliğin ise son günlerde ihtiyata dönüştüğüne işaret ediliyor.

Öte yandan Londra Külçe Piyasası Birliği üyeleri, altında yeni rekor seviyelerinin görülebileceği tahmininde bulundu.

■ Altındaki yükselişten destek bulan gümüş de 2012'den bu yana en yüksek seviyede

Emtia piyasasında geçen hafta özellikle Çin kaynaklı talep endişeleriyle düşüş eğilimi görülürken değerli metaller, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle pozitif ayrıştı. Altının yükselişinden destek bulan gümüş de dün yüzde 1,3 artışla 34.08 dolar ile 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Çin'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi de gümüş fiyatları için destekleyici oldu. Yılın 3. çeyreğini yüzde 6,9 değer kazanarak 31,2 dolar düzeyinde tamamlayan gümüşün ons fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 8,2 yükselişle 33,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Gümüş, endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret ediyor. Küresel çapta madenlerde gümüş üretiminin yavaşlaması ve endüstriyel alanda talebin artması da fiyat üzerinde etkili oluyor.

■ Bitcoin 70 bin dolara yaklaştı

Kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı Donald Trump'ın seçilme ihtimaline ilişkin fiyatlamaların devam etmesiyle üç ayın zirvesine yükseldi. Bitcoin dün seans başında 69,487 ile Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından gerileyerek seansın büyük bölümünde 69,100 dolar dolayında işlem gördü. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin geçen hafta %9.6, ay başından bu yana ise %8'den fazla değer kazandı. Trump'ın kripto para birimlerine de daha fazla destek vereceği düşünülüyor. Bitcoin'in fiyatı, ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik anketlerde geçen hafta Trump'ın kritik eyaletlerde öne çıkmasıyla 68 bin doların üzerine çıkarken, küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 2 artmıştı. Analistler, Harris'in başkan seçilmesi halinde kripto paralara yönelik daha baskıcı olacağı ve bazı yatırımcıların bundan ötürü endişe yaşadığı görüşünü paylaşıyor.