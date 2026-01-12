Altın tarihi zirvede, gümüş rekor tazeledi

Külçe altın pazartesi günü 4.600 dolara yaklaşırken, gümüş de tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, olası bir iddianamenin, yönetimin merkez bankasının faiz kararlarını etkilemeye yönelik baskıları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump yönetiminin daha önce Fed’e yönelik sert eleştirileri, dolar üzerindeki güveni zayıflatan önemli unsurlar arasında yer almıştı.

İran’da artan ve can kayıplarına yol açan protestolar, ülkenin siyasi geleceğine dair belirsizlikleri artırarak değerli metallere olan güvenli liman talebini güçlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik seçenekleri değerlendirdiğini açıklarken, NATO’nun rolünü sorgulayan ifadeleri ve Grönland’a ilişkin çıkışları da piyasalarda dikkatle izlendi.

Saxo Markets Singapur Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, piyasalardaki tabloyu “Jeopolitik riskler, büyüme ve faiz tartışmaları ile risk primine dair yeni bir belirsizlik dalgası” olarak tanımladı.

Bloomberg'ün derlemesine göre altın, düşen faiz oranları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD dolarına olan güvenin azalmasıyla desteklenen güçlü bir yılı geride bırakırken, birçok fon yöneticisi uzun vadeli görünümde pozisyonlarını korumayı tercih ediyor.

Gümüş rekor tazeledi

Gümüş ise benzer faktörlerin etkisiyle güne başlarken, yüzde 4’e yakın yükselerek rekor seviyenin hemen altına çıktı. Fitch Solutions’a bağlı BMI, gümüş piyasasında arz açığının 2026 boyunca sürebileceğini, artan yatırım ve sanayi talebinin fiziki piyasayı ciddi biçimde sıkılaştırdığını belirtti.

Singapur saatiyle 10.03 itibarıyla ons altın yüzde 1,3 artışla 4.567,87 dolara yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 geriledi. Gümüş yüzde 3,5 değer kazanırken, paladyum ve platin fiyatları da yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.

Günün ikinci yarısında zirveler tazelendi

Altın fiyatlarında yükseliş yüzde 2,2 artışla 4.604 doların üzerinde rekor tazeledi.

Gümüş de yüzde 6,6 artışla 85 doların üzerinde yeni tarihi zirvelerini gördü.