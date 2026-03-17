Altın, toparlanmakta zorlanıyor: Belirsizlik sürüyor

Altın fiyatları, İran Dışişleri Bakanı ile Trump'ın özel temsilcisi Witkoff arasında mesaj trafiği yaşandığı haberlerinin etkisiyle toparlanma gösterse de İran Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamalar bu toparlanmayı zayıflattı.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak merkez bankası faiz kararları öncesinde ekonomik görünümü değerlendiriyor.

Spot altın fiyatı erken saatlerde 5.044,55 dolara kadar çıkarken, şu sıralarda, düne göre yüzde 0,09 artışla 5.010 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından risk algısının bir miktar yatıştığı belirtiliyor. Buna karşın petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın küresel arz üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, boğazın açılması için ülkeleri iş birliğine çağırırken, şu ana kadar destek verilmemesinden şikâyet etti. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı taşıyabileceği, bunun da faiz oranları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirtirken, toplantıdan çıkacak mesajların altın üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Daha sıkı para politikası sinyali verilmesi halinde altın fiyatlarında baskı oluşabileceği ifade ediliyor.