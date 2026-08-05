Altın üçüncü günde de yükselişte: Zayıf dolar ve düşen petrol destek oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altın fiyatları, çarşamba günü üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. ABD dolarındaki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerileme, güvenli liman talebini artırarak değerli metali destekledi.

Piyasaların odağında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi beklenen istihdam verileri yer alıyor. Yatırımcılar, açıklanacak verilerin Fed'in faiz indirimi sürecine ilişkin beklentileri nasıl şekillendireceğini yakından takip ediyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle spot altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 4.127,04 dolara yükseldi. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,8 prim yaparak 4.184,40 dolardan işlem gördü.

Zayıf dolar altına talebi artırdı

ABD dolarındaki zayıf seyir, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi. Doların değer kaybetmesiyle birlikte altına olan talep desteklenirken, değerli metalin fiyatları da yükseliş eğilimini korudu.

Petroldeki düşüş enflasyon baskısını hafifletiyor

Petrol fiyatları, önceki iki işlem gününde yaşanan sert kayıpların ardından yatay bir seyir izledi. Enerji maliyetlerindeki gerileme, enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlarken, piyasalarda daha yüksek faiz oranlarına yönelik beklentilerin de zayıflamasına neden olabiliyor.

Katar'dan arabuluculuk açıklaması: ABD-İran krizinde ilerleme mesajı

Katar, ABD ile İran arasındaki gerilimi sona erdirmeye yönelik yürütülen arabuluculuk girişimlerinde ilerleme sağlandığını duyurdu. Ancak Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında görüşmelerin başladığı yönündeki açıklamasını reddetmeye devam etti.

Jeopolitik risk azalırsa altında yeni rekorlar görülebilir

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol ile altın fiyatları arasındaki güçlü ilişkinin sürdüğünü belirtti. Petrol fiyatlarının enflasyon beklentileri üzerinden küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Wong, jeopolitik gerilimin daha da azalacağına işaret eden net bir sürecin oluşması halinde altın fiyatlarının yükselişini hızlandırabileceğini ifade etti.

Fed faiz beklentileri geriledi: Gözler eylül toplantısında

Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımı olasılığı yüzde 59 olarak fiyatlanıyor. Söz konusu beklenti, bir önceki gün yüzde 67 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, para politikasının seyrine ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik görünümün daha yüksek faiz oranlarını gerekli kılması halinde bu seçeneğe açık olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü yayımlanacak temmuz ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Söz konusu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,9 yükselerek ons başına 60,64 dolara çıktı. Platin yüzde 1,4 artışla 1.758,35 dolara ulaşarak haziran ortasından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yüzde 0,9 yükselerek üst üste ikinci işlem gününde de değer kazandı ve 1.365,62 dolara çıktı.