Altın üreticileri tarihi iskontoda: JPMorgan'dan alım sinyali

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Altın fiyatıyla altın üreticilerinin hisseleri arasındaki fark son bir ayda hiç olmadığı kadar açıldı. Onsu 5 bin 600 dolara yaklaşarak rekor kıran altın, zirveden yaklaşık %20 geri çekildi. Ancak altın madenciliği şirketlerini bir araya getiren endekslerdeki düşüş %30'a dayandı.

JPMorgan Chase'e göre bu kopuş normal değil ve uzun sürmeyecek.

Banka bu beklentisini, ilk kez yayımladığı Global Gold Miners Dashboard isimli gösterge tablosuna dayandırıyor. 20'den fazla büyük ölçekli altın üreticisinin mercek altına alındığı çalışmada; serbest nakit akışı, toplam üretim maliyeti, rezerv ömrü ve piyasa çarpanları tek ekranda karşılaştırıldı.

Piyasa neden altın üreticilerini değersiz görüyor?

Yeni gösterge tablosu (Global Gold Miners Dashboard) çalışmasında ortaya konan en çarpıcı sonuç, değerleme farkı oldu. Çalışmaya göre birçok altın madenciliği şirketi, sanki ons altın 1.200 ila 1.500 dolar aralığındaymış gibi bir fiyatlamayla işlem görüyor. Oysa spot piyasada altın 4 bin doların üzerinde kalıcılık sağlıyor.

Bu da borsanın, altın üreticilerini bugünkü fiyatlara göre değil, çok daha karamsar bir senaryoya göre fiyatladığını gösteriyor.

JPMorgan'a göre bu fiyatlamanın güçlü bir dayanağı yok. Çünkü mevcut dönemdeki altın madenciliği şirketleri 2011-2015 dönemindeki yapıdan oldukça farklı. Bilançolarda yüksek borçluluk bulunmuyor, şirketler düzenli serbest nakit yaratıyor ve bu nakdi temettü ve hisse geri alım programlarıyla doğrudan yatırımcıya aktarıyor.

6 bin 300 dolar hedefi masada

Banka, altın madenciliği şirketleri için iyimser görüşünü destekleyen ons altın tahmininde değişikliğe gitmedi. Yıl sonu için 6 bin 300 dolarlık hedefini koruyan JPMorgan, bu seviyenin mevcut fiyatlara göre yaklaşık %35'lik yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtiyor.

Satış baskısının arkasında ise jeopolitik tansiyonla birlikte yükselen petrol fiyatları, buna bağlı olarak artan enflasyon beklentileri ve tahvil getirileriyle birlikte güç kazanan dolar bulunuyor.