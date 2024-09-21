Altın üretimi ve tüketimi arasındaki fark: Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkelerin kültürel özellikleri nedeniyle altın talepleri yükselebilirken, üretimleriyle oluşan farklar da dikkat çekiyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, merkez bankalarının altın alımları 2022'de 1967'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşmişti. Merkez bankaları 2022 yılında 1136 ton altın satın alırken, en çok altın alan merkez bankaları Türkiye ve Çin olmuştu.

En çok altın rezervi olan ülkeler

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en çok altın rezervine sahip ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Altın talebi en yüksek olan ülkeler

Devasa mücevher endüstrisiyle Hindistan'ın altın talebi, yurt içinde üretilebilenin 50 katı olurken, Çin de talep ettiği altının üçte birinden fazlasını üretiyor.

Hindistan'ın devasa altın piyasası

Altın, Hindistan kültüründe merkezi bir rol oynarken, bir değer olmasının yanında zenginlik ve statü sembolü de olarak görülüyor. Birçok ritüelin temel bir parçası olarak kabul edilen altın, Hindu ve Jain kültürlerinde özellikle uğurlu kabul ediliyor.

Bir milyardan fazla nüfusuyla Hindistan, öncelikle mücevher ve altın külçeleri olmak üzere önemli altın talebiyle arz ve talebi arasında en yüksek fark olan ülke sıralamasında ilk sırada yer alıyor.

Çin’de merkez bankası altın talebini etkiledi

Çin, altın talebi arzından yüksek olan ülkelerde listesinde ikinci sırada yer alırken, talep özellikle Çin Merkez Bankası tarafından yönlendiriliyor. Merkez bankaları, enflasyona ve para biriminin devalüasyonuna karşı bir korunma aracı olarak altına yönelirken, 2022'den bu yana Çin MB altın rezervlerini 316 ton artırdı.

Türkiye’de altın üretim ve tüketim farkı

Altın talebinde üçüncü sırada yer alan ABD, 2023'te 167 tonluk iç arza (üretime) karşılık, 249 ton altın tüketti.

Türkiye ise 2023 yılında 37 ton altın üretimiyle dördüncü sırada yer alırken, bu rakam 202 ton olan talebin beş katından daha az oldu.

Avustralya, tükettiğini 10 katından fazla tüketiyor

Altın üretimi, tüketiminden yüksek olan ülkelerin başında Avustralya gelirken, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada da Kanada geliyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2023 itibarıyla The Gold Bullion Company’in derlediği, ülkelerin altın ve arz talepleri bu şekilde görünüyor: