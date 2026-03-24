Altın üst üste 10 gündür düşüşte: Dolar güçlendi, faiz indirimi beklentileri zayıfladı

Altın fiyatları, salı günü yüzde 1’in üzerinde gerileyerek üst üste 10'uncu günde de düşüş kaydetti.

Spot altın, yüzde 1,6 düşüşle ons başına 4 bin 335,18 dolara geriledi. Altın, bir gün önce 24 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini test etmişti. ABD’de Nisan vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 kayıpla 4 bin 336,10 dolara indi.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın yüzde 1,6’lık düşüşle 6 bin 177 lira seviyesinden işlem gördü.

Güçlü dolar, altında baskı yarattı

ABD dolarının değer kazanması, dolar bazlı fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu durum talebi baskılayan temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, piyasaların faiz beklentilerini yukarı yönlü revize ettiğini belirterek, “İran’daki savaşın enflasyonu artıracağı düşüncesiyle küresel merkez bankalarının daha şahin bir duruş sergileyeceği beklentisi altını aşağı çekiyor” dedi.

Savaşa rağmen altın düşüşte

Altın fiyatları, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran geriliminden bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Bu süreçte dolar, güvenli liman olarak öne çıkan varlık haline geldi.

İran, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını reddederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini ertelemesi dikkat çekti.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, taraflar arasında doğrudan görüşmelerin bu hafta Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Petrol 100 doların üzerine çıktı

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu yukarı çekiyor.

Faiz beklentileri geriledi

CME Group’un FedWatch verilerine göre, yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı beklentisi yüzde 25 seviyesinden yaklaşık yüzde 13’e geriledi. Ancak bu düşüş, altındaki satış baskısını hafifletmedi.

Altın için kritik seviyeler neresi?

Analistlere göre altın için kısa vadede destek seviyeleri 4.275 ve 4.000 dolar olarak öne çıkarken, direnç noktaları 4.650 ve 4.840 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Spot gümüş yüzde 2,9 düşüşle ons başına 67,11 dolara gerilerken, platin yüzde 2,1 kayıpla 1.842,30 dolara indi. Paladyum da yüzde 2,1 değer kaybederek 1.403,76 dolara düştü.