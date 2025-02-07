Altın üst üste altıncı haftalık kazancına ilerliyor

Rekor seviyelere yakın seyreden altın üst üste altıncı haftalık kazanıma doğru ilerliyor.

Spot altın bugün ons başına yüzde 0,4 artarak 2.867,78 dolara çıktı ve bu hafta yüzde 2'den fazla değer kazandı. Altın çarşamba günü 2.882,16 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Goldman Sachs, ABD'deki artan politika belirsizliğinin merkez bankası ve yatırımcı koruma talebine potansiyel olarak kalıcı bir destek sağlaması nedeniyle 3.000 dolarlık hedeflerine yönelik yukarı yönlü risk gördüklerini söyledi.

Citi ve UBS de ons altında yeni rekor beklendiklerini açıklamıştı. Şimdi piyasalar ABD faiz oranı döngüsüne dair ipuçlarının aranacağı istihdam raporuna odaklandı.