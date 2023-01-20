Altın üst üste beşinci haftalık artışına hazırlanıyor

Altın fiyatları Cuma günü sabit kaldı ancak zayıflayan dolar ve ABD'de daha yavaş faiz artırımlarına ilişkin umutların güvenli liman olarak görülen altının cazibesini artırmasıyla art arda beşinci haftalık artış yolunda ilerliyor.

Spot altın, ons başına 1.930.04 dolar seviyesinden çok az değişiklik gösterdi ve hafta boyunca %0.5 arttı. Perşembe günü fiyatlar, Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 1.935,20 doları gördü.

ABD altın vadeli işlemleri %0,4 artışla 1.931,50 dolara yükseldi.

Reuters haber ajansının yaptığı beklenti anketine göre ABD Merkez Bankası, önümüzdeki iki toplantısında 25 baz puanlık artışın ardından sıkılaştırma döngüsünü sonlandıracak ve ardından faiz oranlarını en azından yılın geri kalanında sabit tutacak.