Altın üzerinde çifte baskı: Yükselen petrol ve faiz kaygıları sarı metali aşağı çekti

Altın fiyatları çarşamba günü düşüş gösterdi. Orta Doğu’da yeniden yükselen jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması, enflasyon baskılarının sürebileceği ve bu nedenle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.476,50 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 kayıpla 4.504,40 dolardan işlem gördü.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde somut bir ilerleme yok

ABD ordusu, İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki diğer noktalara yönelik füze saldırılarının ya hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ya da hedeflerine ulaşamadan başarısız olduğunu açıkladı. Buna karşın Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilemedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Başkan Trump’ın müzakere ekibinin, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında İran’a yaptırımların hafifletilmesini teklif ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Rubio, yaptırımlarda herhangi bir gevşemenin ancak İran’ın nükleer programından vazgeçmesi halinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

Petrol fiyatı yükseldi

Petrol fiyatları çarşamba günü erken saatlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek enflasyon baskılarının artabileceği ve merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

"Fed faiz artırmak zorunda kalabilir"

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack salı günü yaptığı açıklamada, halihazırda yüksek seyreden enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki faiz adımlarına ilişkin daha net sinyaller elde etmek amacıyla gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporuna odaklanmış durumda.

İsviçre gümrük verileri, ülkenin altın ihracatının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20 azaldığını ortaya koydu. İngiltere ve Çin’e yapılan sevkiyatlardaki belirgin düşüş, Hindistan ve Hong Kong’a yönelik teslimatlardaki artışa rağmen toplam ihracattaki gerilemeyi telafi etmeye yetmedi.

Hindistan gümüş ithalatında kuralları sertleştirdi

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi konumundaki Hindistan, gümüş ithalatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı. Ülke, gümüşün granül ve toz formlarını kısıtlı ürünler listesine dahil ederken, ithalat için önceden izin alınmasını zorunlu hale getirdi. Söz konusu adımın, ithalatı kontrol altına almak ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla atıldığı ifade edildi.

Diğer değerli metallerde son durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 74,73 dolara, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.932,25 dolara ve paladyum yüzde 0,3 gerileyerek 1.365,25 dolara indi.