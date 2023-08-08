Altın ve bazı mücevherlerin ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak

MEHMET KAYA

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar'a göre, AB ve serbet ticaret anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli altın, pırlantalı altın ve kıymetli metallerle kaplı ürünlerin ithalatına ek yüzde 20 mali yükümlülük getirildi.

10 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan uygulamayla ödenecek yüzde20 oranındaki pay, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı şekilde tahsil edilip, genel bütçeye irat kaydedilecek.