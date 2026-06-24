Altın ve bitcoin piyasalarında sert düşüş: Ons altın 4 bin doların, bitcoin 60 bin doların altını gördü



ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarını sürdüreceğine yönelik beklentilerin etkisiyle küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş hız kazandı. Güçlenen doların baskısı altında kalan altının ons fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 2,3’ten fazla değer kaybederek 3 bin 965 dolara kadar geriledi.

Bu seviyelerle birlikte altın, geçen yıl kasım ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar psikolojik sınırının altına düşmüş oldu. Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar seviyesine yaklaşan değerli metal, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 29 oranında değer kaybetti.

Gümüşte kayıplar derinleşti

Emtia piyasalarındaki satış dalgası gümüş fiyatlarını da etkiledi. Zirve seviyelerinden bu yana yüzde 63 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, hafta başında aralık ayından sonra ilk kez 60 doların altına gerilemişti.

Satış baskısının devam ettiği piyasada gümüşün ons fiyatı, gün içerisinde yüzde 4’ün üzerinde düşüşle 58 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Faiz beklentileri piyasaların yönünü belirliyor

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel nedenleri arasında ABD para politikasına ilişkin beklentileri gösteriyor. Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği yönündeki öngörülerin doların değer kazanmasına ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtığı belirtiliyor.

Analistler, güçlü doların altını dolar dışındaki para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale getirdiğine dikkat çekerken, yükselen faiz oranlarının ise faiz getirisi bulunmayan altının yatırım cazibesini azalttığını ifade ediyor.

2024 yılının başından 2026 Ocak sonuna kadar yüzde 170’in üzerinde değer kazanan altın, son dönemin en çok ilgi gören yatırım araçları arasında yer alıyordu.

Bitcoin kritik eşiğin altına düştü

Küresel piyasalardaki satış baskısı kripto para piyasalarında da etkisini gösterdi. Kripto para veri platformu CoinMarketCap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,67 gerileyerek 2 trilyon 60 milyar dolara düştü.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin, son 24 saatte yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 60 bin dolar seviyesinin altına indi. Türkiye saatiyle 20.15 itibarıyla 59 bin 756 dolardan işlem gören bitcoinin son bir haftadaki değer kaybı ise yüzde 9’u aştı.