Altın ve gümüş fiyatları düştü: Piyasalar Fed kararını bekliyor
Altın fiyatları, yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına ve para politikasının geleceğine ilişkin sinyallere odaklanmasıyla salı günü Asya piyasalarında düşüş kaydetti. Diğer değerli metallerde de düşüş ağırlıklı bir görünüm izlendi. Spot gümüş yüzde 0,7 kayıpla ons başına 56,69 dolara geriledi.
Spot altın yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.126,84 dolara geriledi. Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,3 düşüşle 4.146 dolardan işlem gördü.
Piyasaların gözü Fed toplantısı ve PCE verisinde
Yatırımcıların gündeminde, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısı ve ABD'de enflasyonun seyrini değerlendirmek için yakından takip edilen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisi bulunuyor.
Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.
CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in gelecek haftaki toplantıda faizleri sabit tutmasına yüzde 83 olasılık tanıyor. Aralık ayında faiz artırımı beklentisi ise yüzde 94 seviyesinde bulunuyor.
Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artışı sinyali
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, temel enflasyonun yüzde 2'lik hedefe oldukça yaklaştığını belirterek, faizlerin daha fazla artırılabileceğine işaret etti.
Faizlerin yüksek seviyelerde kalması, yatırımcısına faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının fırsat maliyetini artırıyor. Bu durum, değerli metalin fiyatı üzerinde baskı oluşturuyor.
Jeopolitik riskler gündemdeki yerini koruyor
Öte yandan Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki enerji tesisleri, havalimanları ve askeri hedeflere yönelik saldırı iddiaları, Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri gündemde tutuyor.
Gümüş geriledi, platin yatay seyretti
Diğer değerli metallerde de düşüş ağırlıklı bir görünüm izlendi. Spot gümüş yüzde 0,7 kayıpla ons başına 56,69 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,7 düşüşle 1.112,08 dolara indi. Platin ise ons başına 1.639,65 dolarda yatay seyretti.