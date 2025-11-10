Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi

Altın fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi. ABD'de federal hükümetin açılması yönünde Senato'da ilerleme sağlanması ve Fed’in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri altını destekledi.

Ons altın yüzde 1,65 primle 4.070 doları aşarak, gram altın da yüzde 1,7 primle 5.525 lirayı aşarak 27 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın, Fed olasılığı düşürse de önümüzdeki ay faiz indirimi gelebileceği beklentisiyle haftaya güçlü bir alımla başlıyor" dedi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD ekonomisi ekim ayında kamu ve perakende sektörlerindeki kayıplar nedeniyle istihdam kaybetti. İşletmelerin maliyet düşürme ve yapay zekâ benimsemesi ise açıklanan işten çıkarmalarda artışa yol açtı.

Cuma günü yayınlanan ankete göre, ABD tüketici güveni kasım ayı başında tarihin en uzun hükümet kapanmasının ekonomik etkileri konusundaki endişeler nedeniyle yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

CME FedWatch Tool'a göre piyasa katılımcıları artık aralık ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 67 olarak görüyor.

Dünyanın en büyük altın destekli ETF'i SPDR Gold Trust, cuma günü varlıklarının perşembe günkü 1.040,35 tondan yüzde 0,16 artarak 1.042,06 metrik tona yükseldiğini açıkladı. Diğer taraftan spot gümüş yüzde 1,7 artışla ons başına 49,22 dolara çıktı.