Altın ve gümüş ithalatı aralıkta yavaşladı: Yıllık bazda arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2025 Aralık ayında altın ithalatı 10 bin 925 kilogram, gümüş ithalatı 65 bin 561 kilogram oldu. Altın ithalatı bir önceki ay 13 bin 857 kilogram, gümüş ithalatı 131 bin 762 kilogram seviyesindeydi.

2024 yılı aralık ayında altın ithalatı 14 bin 557 kilogram; gümüş ithalatı ise 83 bin 177 kilogram olarak gerçekleşmişti.

Yılın tamamında arttı

2025 yılının tamamında ise toplam altın ithalatı 126 bin 272 kilogram olarak açıklandı. 2024 yılında rakam 125 bin 917 kilogram olmuştu.

2025'te gümüş ithalatı ise 860 bin 443 ton gerçekleşti. Rakam geçen yıl 434 bin 13 kilogram düzeyindeydi.