  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altın ve gümüş ithalatı arttı
Takip Et

Altın ve gümüş ithalatı arttı

Altın ithalatı aylık bazda yüzde 20,4 artarken, geçen yıla göre artış oranı yüzde 3,7 oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın ve gümüş ithalatı arttı
Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4, geçen yıl aynı aya göre yüzde 3,7 arttı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, şubat ayında altın ithalatı 11 bin 619 kg olarak gerçekleşti. 

Ocak ayında gümüş ithalatı da hem aylık hem de yıllık bazda arttı. Ocak ayında 20 bin 993 kg olan gümüş ithalatı, şubat ayında 20 bin 882 kg'a yükseldi. 

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu:

Altın Haberleri
Ons altında rekorlar sürüyor
Ons altında rekorlar sürüyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
20 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Mart 2025 güncel altın satış fiyatları)
Gram altın 4 bin liranın üzerini gördü!
Altından bir rekor daha: Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Altının ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesi bekleniyor
Altının ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesi bekleniyor
ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti
ANZ altın fiyatı tahminlerini yükseltti