Altın ve gümüş ithalatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden yapılan altın ithalatı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4, geçen yıl aynı aya göre yüzde 3,7 arttı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, şubat ayında altın ithalatı 11 bin 619 kg olarak gerçekleşti.

Ocak ayında gümüş ithalatı da hem aylık hem de yıllık bazda arttı. Ocak ayında 20 bin 993 kg olan gümüş ithalatı, şubat ayında 20 bin 882 kg'a yükseldi.

Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu: