Altın ve gümüş ithalatında gerileme sürdü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2026 Nisan ayında altın ithalatı bir önceki aya göre yüzde 37,8 azalışla 5.294 kilogram, gümüş ithalatı ise yüzde 49,3 azalışla 50.960 kilogram oldu.

Mart ayında altın ithalatı bir önceki aya göre yüzde 15,5, gümüş ithalatı ise yüzde 72,0 azalış göstermişti.

Yıllık bazda da düşüş

2025 yılı Nisan ayında altın ithalatı 15.229 kilogram, gümüş ithalatı 83.138 kilogram olarak gerçekleşmişti. Yıllık bazda altın ithalatı yüzde 65,2, gümüş ithalatı yüzde 38,7 azaldı.

Ocak-Nisan döneminde ise toplam altın ithalatı 31.664 kilogram oldu. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 46.170 kilogram düzeyindeydi. Aynı dönemde gümüş ithalatı 783.972 kilogram olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 196.365 kilogram düzeyindeydi.