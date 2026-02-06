Altın ve gümüş kaygan zeminde! Oynaklık durmuyor

Altın ve gümüş fiyatlarında volatilite durmuyor. Geçtiğimiz cuma günü değerli metallerde yaşanan tarihi düşüşün ardından toplarlanma çabasına girilse de, dün kripto paralarda yaşanan sert satışların yarattığı baskıyla yeniden kayıplar hızlandı. Altın fiyatlarında daha sınırlı bir düşüş yaşanırken, gümüş fiyatlarının dünkü kaybı yüzde 17'ye kadar ulaştı. Gözde yatırım araçlarında bugün ise, tepki alımları hakim.

Altının ons fiyatı bugünkü işlemlerde 4.655-4.903 dolar arasında dalgalanırken, saat 09.43 itibarıyla yüzde 0,66 primle 4.841 dolarda işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,87 artışla 6.792 TL'den alıcı buluyor.

Tarihi günlerden geçen ons gümüş fiyatı da şu dakikalarda, yüzde 0,07 kayıpla 73,63 dolarda bulunurken; gram gümüş yüzde 0,12 düşüşle 102 TL'de hereket ediyor.

"En iyi satış dalgası beklenmeyen anda başlar"

IG baş piyasa analisti Chris Beauchamp, "Kripto ayı piyasası tam anlamıyla bir piyasa çöküşüne dönüştü" ifadelerini kullandı.

Beauchamp, bu geniş çaplı satışların emtia piyasalarını da derin şekilde etkilediğini belirterek, "En iyi satış dalgaları kimsenin beklemediği anda başlar; ancak korkulduğu gibi kripto satışlarının bulaşıcılığı finansal evrenin geri kalanına da yayılmış görünüyor" dedi.