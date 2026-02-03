Altın ve gümüş neden çöktü? Societe Generale uyardı

Altın ve gümüş fiyatlarında cuma günü yaşanan geniş piyasa çöküşünün ardından daha da düşme potansiyeli olsa da Societe Generale emtia analistleri, yıl boyunca asimetrik yükseliş riski görmeye devam ediyor.

Analistler, "Metal fiyatları cuma günü sadece düzeltme yapmadı, kaldıraçsızlaştı. Altın, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük gün içi düşüşü ve 1980'lerin başından bu yana en büyük günlük düşüşü aşarak %10 geriledi. Bu arada, gümüş %30 çöktü. Bu aşırı hareketler, bunun temel faktörlerden kaynaklanmadığını, pozisyonlamayla ilgili olduğunu gösteriyor" dedi.

Fed etkisi

Analistlere göre satış dalgasının tetikleyicisi, Trump'ın eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ı ABD merkez bankasının bir sonraki başkanı olarak aday göstereceğini açıklamasıydı. Haberin, geçen hafta başında yeni birçok yıllık düşüşe ulaşan ABD doları için kısmi yükseliş ivmesi sağladığını da eklediler.

Analistler, "Altının tepki vermesi için faizlerin yükselmesine veya düşmesine gerçekten ihtiyacı yok. Sadece 'beklenenden daha az kötü' bir para politikasına ihtiyacı var ve bu da sunulmuş gibi göründü" dedi.

Aynı zamanda, altın ve gümüşün aşırı aşırı alım koşulları nedeniyle, düşük likidite ortamında büyük çaplı satışları tetiklemek çok şey gerektirmedi.

Gümüşte domino etkisi

Analistler, "Pozisyonlama aşırı gerildiğinde, stoplar tetiklenir, teminat çağrıları artar ve sistematik fonlar riski azaltır. Gümüşün orantısız düşüşü, kaldıracın temizlendiğinin işaretidir. Bir domino taşı düştüğünde, fiyatlar herhangi bir temel faktörün haklı çıkarabileceğinden daha hızlı hızlanıyor" dediler.

Fiyatların bundan sonra nereye gideceğine gelince, SocGen analistleri "Altın konusunda yükseliş yönlü görüşümüzü koruyoruz çünkü bir belirsizlik alanı -Fed'in kurumsal kaosunun azalması- ortadan kalkmış olsa da kıymetli metallerde yükselişin temel gerekçesinin kaldığına inanıyoruz. Bir düzeltmenin çok sağlıklı olabileceğine her zaman inanıyoruz" dediler.