Altın ve gümüş sert düştü! Altın 1980'den bu yana en güçlü aylık yükselişine ilerliyor

Altın cuma günü, doların güçlenmesinin de baskısıyla düşüşe geçti.

Yatırımcıların süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak altına yönelmesiyle sarı metal ocak ayını 1980’den bu yana en güçlü aylık yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

İki haftanın ardından ilk düşüş

Külçe altın, Trump yönetiminin Kevin Warsh'ı Fed başkanlığına aday göstermeye hazırlandığına dair bir haberin ardından ABD dolarının güçlenmesiyle yaklaşık iki haftanın ardından ilk düşüşünü yaşadı.

Spot altın, önceki gün 5.594,82 dolar ile rekor kırmasının ardından, sert düşüşle ons başına 5.165,11 dolara geriledi.

Ocak 1980’den bu yana en büyük aylık artış

Altın fiyatları ocak ayında şu ana kadar yüzde 24’ten fazla yükselerek art arda altıncı aylık kazancına yöneldi ve Ocak 1980’den bu yana en büyük aylık artışını kaydetme yolunda ilerliyor.

Gümüş sert düştü

Spot gümüş ise perşembe günü 121,64 dolar ile rekor seviyeyi görmesinin ardından sert düşüşle 108,83 dolara indi. Gümüş fiyatları bu ay yüzde 62 artarak tarihindeki en güçlü aylık performansına doğru ilerliyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü faizleri sabit tutma kararının da etkisiyle hafif yükseldi; ancak üst üste ikinci haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayı enflasyonunun büyük olasılıkla merkez bankasının yüzde 2’lik hedefinin oldukça üzerinde olduğunu söyledi.

Perşembe günü açıklanan ABD verileri, haftalık işsizlik maaşı başvurularının gerilediğini ve işten çıkarmaların düşük seyrettiğini gösterdi. Buna karşın zayıf işe alımlar, tüketicilerin iş gücü piyasasına ilişkin kötümserliğini sürdürmesine neden oldu.

Bloomberg'de yer alan haberdeki kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı güvenlik güçleri ve liderleri hedef alan, protestocuları cesaretlendirmeyi amaçlayan sınırlı saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Öte yandan İsrailli ve Arap yetkililer, yalnızca hava gücünün İran’daki dinî yönetimi devirmeye yetmeyeceğini ifade ediyor.

İsviçre gümrük verilerine göre, Aralık ayında İsviçre’nin altın ihracatı aylık bazda yüzde 27 arttı. İngiltere’ye yapılan sevkiyatlar, Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

UBS'den altın için 6.200 dolar öngörüsü

UBS, artan yatırım kaynaklı talebin beklentilerin üzerinde olduğunu belirterek, altın için fiyat hedefini yükseltti. Banka, mart, haziran ve eylül 2026 dönemleri için ons başına 6.200 dolarlık hedef açıkladı. Önceki tahmin 5.000 dolar seviyesindeydi.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot platin, pazartesi günü 2.918,80 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 0,9 düşüşle ons başına 2.606,15 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,5 artışla 2.016,69 dolara yükseldi.