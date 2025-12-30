Altın ve gümüş sert satış sonrası toparlandı

Yıl sonu işlemlerinin düşük hacimli seyretmesi volatiliteyi artırırken, yatırımcılar değerli metallerin 2026’da yeni zirvelere ulaşmasını bekliyor.

Dün metallerde yaşanan sert düşüş sonrasında, bugün toparlanma izlendi.

Spot altın ons başına 4.380,18 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise yüzde 0,90 artışla 4373,92 dolardan işlem görüyor.

2025’te yüzde 66 yükselen altın, faiz indirimleri, ABD’de ek gevşeme beklentileri, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü talebi ve borsa yatırım fonlarındaki artışla desteklendi. Yatırımcılar 2026’da en az iki faiz indirimi bekliyor.

Gümüşte de yükseliş

Spot gümüş yüzde 3 artışla ons başına 75,19 dolara kadar çıktı. Gümüş yıl başından bu yana yüzde 154 artışla altını geride bıraktı. Kritik ABD mineralleri listesine alınması, arz kısıtları ve düşük stoklar bu yükselişi destekledi.

OANDA analisti Kelvin Wong, altın için 5.010 dolar, gümüş için 90,90 dolar hedef verdi.