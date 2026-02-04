Altın ve gümüş yeniden yükselişe geçti

Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, kıymetli metallerde de hareketlilik devam ediyor. Ons altın hafta başındaki sert düşüşün ardından dünkü işlemlerde %6,13 primle 4.947 dolardan kapanış yaptı.

Altındaki yükseliş bugün de devam ediyor. Ons fiyatı ilk işlemlerde yeniden 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. 07:55 itibarıyla fiyatlarda 5.079 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Altın fiyatları

Onstaki hareketlilik gram fiyatında da etkisini gösteriyor. 4 Şubat 2026 gram altın fiyatı saat 07:55 itibarıyla 7.090 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatı da bugün tekrar 7.000 TL’yi geçmiş oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram satış fiyatı sabah saatlerinde 7.600 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.485 TL’den gerçekleşiyor.

Makas yine açıldı

Gram fiyatında spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makasın açılması da dikkatlerden kaçmadı. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark, yaklaşık 12 bin 500 dolar olarak gerçekleşiyor. Bu fark, son yılların da en yüksek farkı olarak öne çıktı.

Fiziki talepte yaşanan artışa karşılık piyasaya yeterince hurda gelmemesinin, farkın bu kadar açılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

ABD-İran gerilimi

Türkiye'nin haberine göre piyasalarda jeopolitik riskler izlenirken, dikkatler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrildi. Ancak İran’ın, görüşmelerin Türkiye yerine Umman'da yapılmasını istemesi ve kapsamın sadece nükleer konularla sınırlı kalmasını talep etmesi, zaten kırılgan olan diplomatik çabaları da yokuşa sürdü.

Öte yandan ABD’nin, USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan ve İran’a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracını düşürdüğü belirtiliyor. BU gelişmeler, risk iştahını düşürerek yeniden güvenli liman alımlarını destekledi.

Gümüş de yükseliyor

Analistler; ons fiyatında 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 4.500 dolar desteğinin korunduğunu belirterek, yukarı ise 5.200 doların ilk önemli direnç olarak öne çıkabileceği yorumunda bulunuyor.

Bu arada gümüş fiyatlarında da tepki alımlarının devam ettiği görülüyor. Dün 85 dolar sınırından kapanış yapan ons gümüş, bu sabah ilk işlemlerde 87,50 dolara yöneldi.