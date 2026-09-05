Altın ve gümüşte dengeler değişiyor: Bu oran yükselirse ne olur?

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Altın-gümüş oranı 66 seviyesinde

Financial Express’te yayımlanan analize göre altının ons fiyatı 4.400 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 66 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar, altın-gümüş oranını yaklaşık 66 seviyesine taşıyor.

Uzun vadeli değerlendirmelerde 60-70 bandının önemli bir referans aralığı olarak öne çıktığı belirtilirken, oranın son altı ayda büyük ölçüde bu seviyelerde hareket ettiği ifade edildi. Ancak mayıs ayında oran 55 seviyesinin altına kadar geriledi.

Analize göre son altı aylık süreçte gümüş, altına kıyasla daha fazla değer kaybetti.

Altın-gümüş oranı neyi gösteriyor?

Altın-gümüş oranı, bir ons altın satın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor.

Oranın 66 seviyesinde olması, bir ons altın almak için 66 ons gümüş gerektiği anlamına geliyor. Oranın yükselmesi, altının gümüşe kıyasla daha pahalı hale geldiğine; düşmesi ise iki metal arasındaki fiyat farkının azaldığına işaret ediyor.

Oran 100'e çıkarsa ne olacak?

Analizde özellikle 100 seviyesi dikkat çekiyor. Altın-gümüş oranının 100'e yükselmesi halinde bir ons altın almak için 100 ons gümüş gerekecek.

Bu seviyeye iki farklı senaryoyla ulaşılması mümkün. Altının 6.600 dolara yükselmesi ve gümüşün 66 dolarda kalması halinde oran 100'e çıkabilir. Diğer senaryoda ise altın 4.400 dolar seviyesinde kalırken gümüşün 44 dolara gerilemesi aynı sonucu doğurabilir.

Tarihsel veriler ne söylüyor?

Financial Express’in aktardığı tarihsel verilere göre, altın-gümüş oranının 100 seviyesine yaklaştığı dönemlerde önce altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Daha sonra ise gümüşün bu hareketi takip ettiği dönemler yaşandı.

Bu nedenle söz konusu oran, yatırımcılar açısından iki değerli metal arasındaki göreli performansı takip etmek için önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Oran bir dönemde 100'ü aşmıştı

Analize göre Mayıs 2025’te altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin etkisiyle altın-gümüş oranı 100 seviyesini aştı.

Ancak Ocak 2026’ya gelindiğinde gümüşün altından daha güçlü performans göstermesiyle oran 49 seviyesine kadar geriledi.

DSP Mutual Fund tarafından yapılan araştırmada da değerli metallerin yükseliş dönemlerinde gümüşün çoğu zaman altından daha güçlü performans gösterdiğine dikkat çekildi.

Altın ve gümüşü destekleyen gelişmeler

Analizde altın ve gümüşün zayıflayan dolar, stagflasyon endişeleri, mali genişleme ve jeopolitik belirsizliklerden destek bulduğu belirtildi.

Talep tarafında ise merkez bankalarının altın alımları öne çıkıyor. Financial Express’e göre, 2022’den bu yana altındaki yükselişin önemli unsurlarından biri olan merkez bankası alımları istikrarlı şekilde devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde ise Fed’in faiz kararı, doların seyri ve jeopolitik gelişmelerin altın ve gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.