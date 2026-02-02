Altın ve gümüşte çöküş: On yılın en sert düşüşü

Altın, on yılı aşkın sürenin en sert düşüşünü yaşamasının ardından gerilerken, gümüş de rekor seviyelerden gelen geri çekilme sonrası dalgalı bir seyir izliyor.

Spot altın pazartesi günü yüzde 6,3’e varan düşüş kaydetti. Gümüş ise sert dalgalandı; daha önce yüzde 3,2’ye kadar yükselmesinin ardından ons başına yaklaşık 75 dolara kadar geriledi. Gümüş, bir önceki seansta tarihindeki en büyük gün içi kaybını yaşamıştı.

Bloomberg'de yer alan habere göre JPMorgan Chase & Co.’da eski bir değerli metaller yatırımcısı olan ve şu anda bağımsız piyasa yorumcusu olarak görev yapan Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” dedi. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını söyledi.

Son bir yılda değerli metaller, tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükseldi. Ralli, ocak ayında jeopolitik çalkantılara, para birimlerinin değer kaybına ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelerin yeniden artmasıyla birlikte yatırımcıların altın ve gümüşe yönelmesiyle hız kazandı. Çinli spekülatörlerden gelen yoğun alımlar da ralliyi daha da arttırdı.

Sert satış dalgasını ne tetikledi?

Cuma günkü sert satış dalgasını tetikleyen gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığına Kevin Warsh’ı aday göstereceği yönündeki haber oldu. Bu gelişme doları güçlendirirken, Trump’ın doların zayıflamasına izin vereceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların iştahını azalttı. Yatırımcılar, Warsh’ı son adaylar arasındaki en sıkı enflasyonla mücadele yanlısı isim olarak görüyor. Bu durum, doları destekleyecek ve dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri zayıflatacak bir para politikası beklentisini artırdı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Singapur saatiyle 09.21 itibarıyla altın yüzde 4,4 düşüşle ons başına 4.680,76 dolara geriledi. Gümüş yüzde 2,2 kayıpla 83,2965 dolara indi. Platin ve paladyum da düşüş kaydetti. ABD para birimini ölçen Bloomberg Dollar Spot Endeksi ise bir önceki seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra yüzde 0,1 arttı.