Altın ve gümüşte rekor serileri sürüyor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4.497 dolar seviyesine çıkarak dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Bu durum, iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkiledi.

Gram altın, ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak 6 bin 190 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın 10 bin 120 lira, yarım altın 20 bin 885 lira, tam altın ise 40 bin 385 lira seviyelerinden alıcı buldu. Bu rakamlar, hem yatırımcıları hem de vatandaşları altın alımında daha temkinli davranmaya yönlendiriyor.

Veri sonrası altın geriledi

Zayıflayan ABD doları ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla gümüş ve altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Ons altında yükseliş, ABD büyüme verisi öncesi başlayan ve ardından devam eden kar realizasyonlarıyla 4.497,84 dolardan 4.474,44 dolara geriledi. Altın düne göre halen artıda seyrediyor.

Gümüş, zirveyi 70,67 dolara taşıdı

Spot gümüş, ABD üçüncü çeyrek büyüme verisi öncesinde ilk kez 70 doların üzerine çıktı ve verinin ardından 70,67 doları gördü. Şu sıralarda düne göre %2,15 artışla 70,35 dolarda işlem görüyor.

Gümüş fiyatları, arz açıkları, sanayi talebi ve yatırım girişlerinin etkisiyle yıl başından bu yana %144 artış kaydetti.

Pepperstone Araştırma Stratejisti Ahmad Assiri, gümüşün benzer makroekonomik faktörlere altınla birlikte tepki verdiğini, ancak arz-talep dengesindeki sıkılığın fiyat hareketlerini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Swissquote’tan Carlo Alberto De Casa, güvercin Fed beklentileri, dolara olan güven kaybı, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının altına olan güçlü talebi desteklediğini ifade etti.

Küresel gelişmelerin etkisi

Uzmanlar, altındaki bu yükselişte ABD’de faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD ile Venezuela arasında artan siyasi ve ekonomik gerilimler, altına olan talebi artırarak fiyatları yukarı taşıyor.

Yatırımcılar, özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde altına yöneliyor. Altının ons fiyatındaki artış, iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bu nedenle altın, hem birikimlerini korumak isteyen hem de kısa vadeli yatırım fırsatları arayan kişiler için cazibesini koruyor.

Piyasada beklentiler ne yönde?

Altın piyasasında gözler, önümüzdeki haftalarda ABD Merkez Bankası’nın alacağı kararlar ve uluslararası gelişmeler üzerinde olacak. Analistler, bu dönemde altının yükseliş eğilimini sürdürme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Özetle, altın yatırımcıları için piyasada hareketli günler devam ediyor. Hem ons hem de gram altın fiyatlarındaki rekor seviyeler, ekonomik belirsizlikler karşısında altının güvenli liman rolünü pekiştiriyor.