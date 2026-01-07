Altın ve gümüşte sert düşüş: Rekor sonrası kar satışı ve güçlü dolar baskı kuruyor

Altın ve gümüş fiyatları, son dönemde görülen güçlü rallinin ardından yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve doların güçlenmesiyle birlikte çarşamba günü yönünü aşağı çevirdi.

Spot altın, yüzde 0,7 gerileyerek ons başına 4 bin 466,19 dolara indi. Altın, 26 Aralık'ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli işlemleri ise şubat teslimatı için yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 477,30 dolar seviyesinde işlem gördü.

Güçlü dolar metaller üzerinde baskı kuruyor

ABD doları, yaklaşan yoğun ABD ekonomik veri takvimi öncesinde iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyelerine çıktı. Doların güçlenmesi, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Fed faiz indirecek mi?

Cnbc-E'de yer alan habere göre ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, görev süresinin bu ay sona ereceğini hatırlatarak, ekonominin ivmesini koruyabilmesi için bu yıl agresif faiz indirimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Piyasalar, Fed’in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapmasını beklerken, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yeni ipuçları vereceği için yakından takip ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Caracas ve Washington’un 2 milyar dolara kadar Venezuelalı ham petrolün ABD’ye ihraç edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu adımın, arzın Çin’den ABD’ye yönlendirilmesi anlamına geldiği belirtiliyor. Venezuelalı yetkililer ise eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Gümüş, platin ve paladyumda sert satış

Spot gümüş, yüzde 1,2 düşüşle 80,34 dolar seviyesine geriledi. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Gümüş, yılı yüzde 147’lik artışla tamamlayarak altını açık ara geride bırakmış ve tarihindeki en güçlü performansını kaydetmişti.

Spot platin yüzde 2,9 düşüşle 2.373 dolara inerken, geçen pazartesi 2.478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 2,5 değer kaybederek 1.777,22 dolar seviyesinde işlem gördü.