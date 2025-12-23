Altın ve gümüşte yeni rekor geldi: Yılın kazandıranı değerli metaller oldu

Altın salı günü bir kez daha rekor kırdı. ABD’nin Venezuela petrolü taşıyan tankerleri hedef alan adımları ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıları altına yöneltti. Gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Altında yeni rekor, gümüş tarihi seviyede

Spot altın, yüzde 1,2 artışla ons başına 4 bin 497 dolara yükseldi. Altın böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD vadeli altın kontratları ise şubat teslimi için yüzde 0,74 primle 4 bin 502,30 dolar seviyesine çıktı.

Spot gümüş de yüzde 1,3 artarak 70 dolara yükseldi. Gümüş, bu seviye ile tarihi zirvesine çıktı.

Gram altın ne kadar?

Küreselde ons altının kırdığı rekorların ardından Türkiye'de de altının gram fiyatı rekor kırdı. Gram altın yüzde 1,4 artışla 6 bin 192 lira seviyesine çıktı.

Altın yılbaşından bu yana yüzde 70 değer kazandı

Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 70 değer kazanarak ilk kez 4 bin 400 dolar seviyesini aştı. Cnbc-E'de yer alan habere göre bu yükselişe artan jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve ABD’de gelecek yıl faiz indirimleri beklentisi neden oldu.

Gümüş, altını geride bıraktı

Gümüş ise yüzde 140’lık yükselişle altını açık ara geride bırakarak 70 dolar eşiğine dayandı.

Venezuela petrolü krizi piyasaları tedirgin etti

ABD Sahil Güvenliği, bu ay yaptırımlar kapsamında Venezuela petrolü taşıyan bir süper tankere el koydu. Hafta sonu ise Venezuela bağlantılı iki geminin daha durdurulmaya çalışıldığı açıklandı. Bu gemilerden birinin yaptırım altındaki boş bir tanker, diğerinin ise Çin’e giden, yaptırıma tabi olmayan ve tam yüklü bir tanker olduğu belirtildi. Gelişmeler, enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak güvenli liman talebini güçlendirdi.

Fed faiz indirecek mi? Beklentiler altını destekliyor

Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek yıl iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın olası halefleri arasında gösterilen Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da geçen hafta yaptığı açıklamada, faiz indirimleri için hala alan olduğunu söyledi. Faiz getirmeyen altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

Dolar zayıfladı, değerli metaller güçlendi

ABD doları, diğer büyük para birimleri karşısında yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan değerli metalleri yabancı yatırımcılar için daha cazip kıldı.

Platin ve paladyum da yükselişe geçti

Değerli metallerdeki yükseliş sadece altın ve gümüşle sınırlı kalmadı. Spot platin yüzde 1,1 artışla ons başına 2 bin 143,70 dolara çıkarak son 17,5 yılın zirvesini gördü. Paladyum ise yüzde 1,42 yükselişle 1.784,30 dolara ulaştı ve yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.