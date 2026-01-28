Altın ve gümüşteki yükseliş, doların zayıflamasında daha fazlasını yansıtıyor!

Julius Baer'in Yeni Nesil Araştırmalar Başkanı Carsten Menke'ye göre, altın ve gümüş başta olmak üzere kıymetli metallerdeki yükseliş, doların düşüşünden çok daha fazlasını ifade ediyor.

Menke, "Bu durum, Başkan Trump’ın hem içeride hem dışarıda oynadığı siyasi güç oyunlarına dair artan endişeleri yansıtıyor ve doların potansiyel değer kaybı etrafında şekilleniyor" dedi.

Menke, "debasement trade-değer düşürme ticaretinin" kıymetli metal piyasalarında yine tam gaz sürüyor gibi göründüğünü, ancak Julius Baer'ın başka yerlerde, özellikle çok daha büyük olan tahvil piyasasında çok az kanıt gördüğünü belirtti.

Altın ve gümüş fiyatlarındaki hareketliliği sürdürmenin çok para gerektirmediğini de belirten, Julius Baer altında yapıcı, gümüşte ise tarafsız kalmaya devam ediyor.