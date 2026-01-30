Altın ve gümüşü 'Fed söylentileri' çarptı! Düşüş derinleşiyor

Altın ve gümüş fiyatları, bir gün önce görülen rekor seviyelerin ardından bu sabah sert düşüş yaşadı. Yıl başından bu yana kaydedilen güçlü rallinin ardından, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Ons altın fiyatlarında düşüş gün içinde yüzde 7'yi aşarken, ons altın 5000 doların altını gördü. Sarı maden, saat 13.06 itibarıyla yüzde 6,95 kayıpla 5011 dolarda bulunuyor.

Gram altın fiyatı 6.914 TL'ye kadar geri çekilirken, şu dakikalarda yüzde 6,30 düşüşle 7028 TL'den alıcı buluyor.

Teknik göstergeler, altında 5.595 dolardan başlayan düzeltmenin 4.963 dolar seviyesine, yani yüzde 100 projeksiyon seviyesine kadar uzama ihtimali olduğuna işaret ediyor. Yukarı yönde ise, 5.265 dolar direnç olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 5.336-5.451 dolar aralığının hedeflenebileceği vurgulanıyor.

"Asıl sürpriz, 3000'den 5500'e hiç düzeltme olmadan gelmesiydi"

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, "5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi" değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise, daha az güvercin bir Fed başkanı ihtimali, doların toparlanması ve aşırı alım koşullarının düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Ons gümüşte kayıp yüzde 17'yi aştı

Gümüş fiyatları da yüzde 17'nin üzerinde kayıp yaşayarak, ons başına 95 dolara kadar geriledi. Değerli metal şu dakikalarda ise, yüzde 15,43 düşüşle 98 dolardan işlem görüyor.

132 TL'ye kadar geri çekilem gram gümüş, saat 13.12 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 137 TL'den alıcı buluyor.

Öte yandan, Ons platin fiyatı yüzde 10'un üzerinde düşüşle 2364,22 dolarda bulunurken; Ons pladyum fiyatı ise, yüzde 10 düşüşle 1810,08 doları gördü

Trump'ın Fed başkan adayını bugün açıklaması bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını belirtmesi de piyasaları etkiledi.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanı olacağına dair söylentilerin Asya işlemlerinde altını baskıladığını ifade etti.