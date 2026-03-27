Altın ve gümüşü geride bıraktı: Güvenli liman dengesi değişiyor mu?

JPMorgan analistleri tarafından yayımlanan ve The Block tarafından aktarılan son rapora göre Bitcoin, İran ile yaşanan gerilim sürecinde geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüşten daha güçlü bir performans sergiledi. Veriler, değerli metallerden ciddi sermaye çıkışları yaşanırken, kripto para birimine yönelik ilginin ve sermaye girişlerinin arttığını gösteriyor.

Mart ayının ilk üç haftasında altın ETF’lerinden yaklaşık 11 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, gümüş ETF’leri geçen yazdan bu yana gelen tüm girişleri tersine çevirdi. Aynı dönemde Bitcoin net girişler kaydederek geleneksel güvenli liman varlıklara göre üstün performans gösterdi.

Analistler, savaşın başlamasıyla birlikte İran’da kripto aktivitesinde belirgin bir artış olduğunu, yerel yatırımcıların fonlarını yerel borsalardan kendi cüzdanlarına ve uluslararası platformlara taşıdığını ifade etti. Bitcoin’in sınır ötesi yapısı, kendi kendine saklama imkânı ve 24 saat işlem görmesi, ekonomik istikrarsızlık ve sermaye kontrolleri dönemlerinde tercih edilen bir araç haline geldi.

Kurumsal tarafta ise altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları Ocak’tan bu yana sert düşerken, Bitcoin vadeli işlem pozisyonları görece istikrarlı kaldı. Likidite koşullarında da tersine bir tablo ortaya çıktı; Bitcoin’in piyasa erişiminin artık altını geride bıraktığına dikkat çekildi. Bu gelişmeler, kripto paranın savaş dönemlerinde sermaye akışları için giderek daha önemli bir araç haline geldiğini ortaya koyuyor.