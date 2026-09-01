Altın yatırımcısı dikkat! Fed’in faiz hamlesi dengeleri değiştirebilir

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Altın 4.437 dolara geriledi

Altının ons fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde düşüşünü sürdürdü. Spot altın, saat 02.35 GMT itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek 4.437,10 dolara geriledi.

Altın, bir önceki seansta 19 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,1 yükselerek 4.485,30 dolara çıktı.

Piyasaların gözü ABD istihdam verilerinde

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD iş gücü piyasasına ilişkin verilere odaklandı. JOLTS açık iş ilanları, ADP özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri piyasaların yakından takip edeceği göstergeler arasında yer alıyor.

Açıklanacak verilerin, ABD iş gücü piyasasının gücüne ilişkin beklentileri şekillendirmesi ve Fed’in faiz politikasına yönelik fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

Warsh’ın şahin mesajları altını vurdu

Altın fiyatları geçen hafta üç ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamalarının ardından değerli metal sert satışlarla karşılaştı.

Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair yeterli güven oluşmaması halinde Fed’in "yapacak işleri olacağını" ifade etti. Bu mesajların ardından altın, cuma günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetti.

Faiz artışı beklentisi güçleniyor

Warsh’ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler de güç kazandı.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 66, aralık ayında ise yüzde 89 olarak fiyatlıyor.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Hürmüz gerilimi de altını baskılıyor

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise Orta Doğu’daki gerilim. ABD ile İran arasında çatışma riskinin yeniden artması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişelerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, piyasalarda enflasyon beklentilerinin yükselmesine yol açıyor.

IG analisti Tony Sycamore, Warsh’ın şahin mesajları ile Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin altın fiyatları üzerinde aynı anda baskı oluşturduğunu belirtti.

Sycamore, tek bir faiz artışının altın açısından dengeleri tamamen değiştirmeyebileceğini ancak iki veya üç ek faiz artışının değerli metal için daha ciddi bir risk oluşturabileceğini ifade etti.

Trump’tan Warsh’a destek

ABD Başkanı Donald Trump ise Kevin Warsh’a destek verdi. Trump, Warsh’a büyük saygı duyduğunu ve faizler konusunda "yapması gerekeni yapacağını" söyledi.

Trump ayrıca İran’a yönelik yeni saldırılar düzenlenebileceği yönünde uyarıda bulundu. Açıklamanın ardından petrol fiyatları üst üste ikinci seansta yükseldi.

Gümüş, platin ve paladyumda son durum

Diğer değerli metallerde ise daha sakin bir görünüm öne çıktı.

Spot gümüş: Yüzde 0,3 artışla 66,34 dolar

Platin: Yüzde 0,1 artışla 1.793,03 dolar

Paladyum: 1.356,75 dolarda yatay seyir