Altın yatırımcısı için kritik eşik! Uzman isim o seviyeye dikkat çekip uyardı

Değerli metaller doların güç kazanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketlerini sürdürüyor. 29 Ocak’ta 5598 dolar ile zirveye çıkan ons altın, 5 Şubat saat 19.13’te yüzde 2,2 düşüşle 4825 dolarda seyrediyor. Gram altın ise yüzde 2,2 düşüşle 6755 TL’de işlem görüyor.

Milyonlarca yatırımcı ekonomik belirsizliklerin öne çıktığı dönemde değerli metallerin nasıl bir performans göstereceğini, hangi seviyelerin izlenmesi gerektiğini merak ediyor.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Acer, ons altında 4750 doların önemine dikkat çekti. Bu rakamın kritik bir destek seviyesi olduğunu kaydetti ve “Bu seviye üzerinde kalıcı olup olmadığına dikkat etmekte fayda var” dedi.

Yukarı yönlü tepkilerde ise 4940 seviyesinin takip edileceğini söyleyen uzman, bu rakamın üzerinde kapanışlar görülmediği durumda tepkilerin satış şeklinde gelebileceğini dile getirdi.