Altın yatırımcısına uyarı: Yükseliş sınırlı kalabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselebileceğini öngörürken, yatırımcılara da takip etmeleri gereken seviyeleri söyledi.

Gram altının 4 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini belirten Memiş, ons altında da 3 bin 500 dolar seviyelerinin görülebileceğini söyledi. Yılın ikinci yarısında ise altında ciddi bir getiri beklemediğini ekledi.

Memiş, 2025 yılı ilk yarısında altın fiyatlarının yüksek getiri sağladığına işaret ederken, yılın ikinci yarısı için ise “bundan sonraki süreçte yükselişin sınırlı kalacağını” belirtti.

“Panik satış yapmayın” uyarısı

İslam Memiş, Haber Global'in haberine göre, gram altında kademeli alım fırsatlarının olduğuna işaret ederken, bir miktar geri çekilme olacağı konusunda da uyardı.

Memiş, gram altında 4 bin 100 TL seviyelerine kadar bir gerileme öngörürken, yatırımcılara dikkatli olmalarını alım fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye etti. Haziran sonrasında yükseliş beklentisinin sürdüğünü de söyledi.

Memiş, ons altın etkisiyle gram altında 4 bin TL altına sarkmanın “kaçınılmaz” olduğunu belirtirken, panik satış yapmamaları konusunda yatırımcıları uyardı.

“Gümüş için sağlam irade gerekir”

Konut ile araç ve altın karşılaştırmasında, ünlü uzman konut ve araç alımının daha mantıklı olacağını söylerken, Borsa İstanbul'da da teknik düzeltmelerin yaşanabileceğine dikkat çekti. Küresel borsalarda da benzer geri çekilmelerin yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, gümüş yatırımlarında altına göre farklı bir strateji gerektirdiğini belirtti.

Memiş, gümüşün uzun vadeli sabır isteyen bir yatırım aracı olduğunu söylerken, altın gibi enflasyona karşı koruyucu olmasının yanında “sağlam bir irade gereken, bazen uzun yıllar beklemeyi gerektirebilecek” olduğunu da vurguladı.