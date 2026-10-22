Altın yatırımcısını tedirgin eden iki gelişme: Fiyatlar geriliyor

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Altın fiyatlarında düşüş yeni işlem gününde de devam etti. Artan enerji maliyetlerinin enflasyon baskısını artırabileceği ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, TSİ 07.13 itibarıyla ons başına 4.091,23 dolardan işlem gördü. Böylece değerli metal, 14 Ekim'den sonra ilk kez 4.100 dolar seviyesinin altına geriledi. Günlük kayıp ise yüzde 1'i aştı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş altını baskılıyor

Brent petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürürken Suudi Arabistan'ın Şeybah petrol sahasına yönelik insansız hava aracı saldırısı enerji piyasalarındaki endişeleri artırdı. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerin ardından ham petrol fiyatlarında yükseliş görüldü.

ABD yönetiminin Suudi Arabistan'daki Amerikan diplomatik temsilciliklerinde görev yapan bazı personelin ve ailelerinin ayrılmasını sağlaması da bölgedeki gerilime ilişkin kaygıları artırdı.

Reuters'ta yer alan habere göre, OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırabileceğini belirtti. Wong, bunun uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesi ihtimalini güçlendirerek altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti.

Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Bu durum, yatırımcıların altına olan talebini zayıflatabiliyor.

Fed'in faiz kararı bekleniyor

Altın piyasasında takip edilen bir diğer önemli gelişme ise Fed'in gelecek haftaki faiz kararı olacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen cuma yaptığı açıklamaların ardından faizlerin sabit tutulacağı yönündeki beklentilerde önemli bir değişim yaşanmadı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu kalıcı hale getirebileceği endişesi, para politikasının daha sıkı tutulması ihtimalini gündeme getiriyor. Bununla birlikte piyasalarda Fed'in kısa vadede faiz oranlarını mevcut seviyelerinde tutacağı beklentisi öne çıkıyor.

CME FedWatch verilerine göre, Fed'in 27-28 Ekim'deki toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 16 olarak fiyatlanıyor. Aralık ayında faiz artırımı yapılması olasılığı ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

Ons altında kritik destek ve direnç seviyeleri

Reuters teknik analisti Wang Tao'nun değerlendirmesine göre, spot altın fiyatı aşağı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 14 Ekim'de görülen 4.073 dolarlık dip seviyesini yeniden test edebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.135 dolar seviyesi direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde ons altında 4.150-4.169 dolar aralığı gündeme gelebilir.

Gram altın 6 bin 527 liradan satılıyor

Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme, yurt içi altın fiyatlarının da yakın takibinde bulunuyor.

TSİ 07.13 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.471,84 TL, satış fiyatı ise 6.527,32 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki hareketlerin ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin altın fiyatlarının yönünü nasıl etkileyeceğine odaklandı.