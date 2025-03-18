Altın yeni bir rekor daha kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi politikalarının yol açtığı ekonomik endişeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltirken, altın fiyatları bugün bir kez daha 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Spot altın yüzde 0,2 artışla ons başına 3 bin 15 dolara yükselirken tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Cuma günü ilk kez 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan altın, ABD vadeli altın kontratlarında (GCcv1) da yüzde 0,4’lük artışla 3 bin 17,60 dolara ulaştı.

Öte yandan, ateşkesi bozan İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ile Hamas arasında ateşkesin devamına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamazken, bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda "İsrail’in hava saldırıları Orta Doğu’da yeniden tansiyonu artırabilir ve bu da altını yukarı yönlü hareket ettiren faktörler arasında yer alıyor" dedi.

Diğer değerli metallerde de yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,2 artışla 33,89 dolara, platin yüzde 0,5 artışla 1.004,65 dolara ve paladyum yüzde 0,5 artışla 969,60 dolara yükseldi.

Gram altında da yeni rekor geldi

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş sürüor. Gram altının fiyatı yeni güne yüzde 0,45'lik yükselişle başlayarak 3 bin 552 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.